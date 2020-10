Lirik dan Chord Lagu Aku Pergi - Alika yang Viral di TikTok, 'Kenangan Kita Tak Aku Lupa'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Intro : C F Dm Em Fm G

C F G C

Aku pergi bukan berarti tak setia

Am Dm Fm G

Aku pergi demi untuk cita-cita

C F G C

Maaf bila mungkin kita harus terpisah

Am Dm Fm G

Relakanlah mungkin ini sudah takdirnya

F Em

Ku tak ingin ada benci

Dm G C

Ku tak ingin ada caci

F Em Am Dm G

Yang aku ingin kita selalu baik-baik saja

C

Kenangan kita tak aku lupa

F

Ketika kita masih bersama

Dm

Kita pernah menangis

Em

Kita pernah tertawa

F G

pernah bahagia bersama

C

Semua akan slalu ku ingat

F

Semua akan slalu membekas

Dm Em

Kita pernah bersatu dalam satu cinta

F G

Dan kini kita harus terpisah

Am G F Am G F

Aku pergi hoo..ooo

Dm Em F

Aku pergii....

Am G F Am G F G

Aku pergii..hoo..ooo

F C

Ku tak ingin ada benci

Dm Em Am

Ku tak ingin ada caci

F Em Dm G A

Yang aku ingin kita selalu baik-baik saja

D

Kenangan kita tak aku lupa

G

Ketika kita masih bersama

Em

Kita pernah menangis

F#m

Kita pernah tertawa

G A

pernah bahagia bersama

Bm F#

Semua akan slalu ku ingat

A E

Semua akan slalu membekas

Em F#m

Kita pernah bersatu dalam satu cinta

G A

Dan kini kita harus terpisah

D

Aku pergi