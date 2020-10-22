Liga Champions
Hasil Bayern vs Atletico Madrid: Skor Akhir 4-0, Kingsley Coman Cetak Dua Gol dan Satu Assist
Bayern Munchen berhasil kalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-0 di Allianz Stadium, gol bayern dicetak oleh Kingsley Coman dan Leon Goretzka,
Penulis: Abdullah Faqih | Editor Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Bayern Munchen berhasil kalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-0 di Allianz Stadium, Kingsley Coman tampil apik dengan dua gol dan satu assist, Kamis (22/10/2020).
Bayern Munchen berhasil kalahkan Atletico Madrid pada laga perdana kualifikasi Grup A Liga Champions 2020-2021.
Tampil di Allianz Arena, Munchen melumat habis Atletico Madrid dengan skor 4-0 tanpa balas.
Dua Gol milik Die Rotten dicetak oleh Kingsley Coman (28' 72'), Leon Goretzka (41'). Corentin Tolisso (66').
Coman menjadi bintang pada pertandingan ini setelah mencetak dua gol dan satu assist.
Berikut SURYA.co.id merangkum jalannya pertandingan Bayern vs Atletico Madrid
Jalannya Pertandingan
Kick off babak pertama dimulai, bola dipegang oleh tuan rumah Bayern Munchen.
Kedua tim langsung menunjukkan pola permainan terbuka dan saling adu serang.
hasil Liga Champions
Hasil Bayern vs Atletico Madrid
Bayern vs Atletico Madrid
Kingsley Coman
Liga Champions 2020-2021
SURYA.co.id
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