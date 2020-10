Hasil Ajax vs Liverpool: Skor Akhir 0-1, Keunggulan The Reds dari Gol Bunuh Diri

Hasil Ajax vs Liverpool di Liga Champions, Kamis (22/10/2020).

Penulis: Abdullah Faqih | Editor Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Hasil Ajax vs Liverpool berakhir dengan kemenangan tipis The Reds dengan skor 0-1. Gol Bunuh Diri Tagliafico hadiahkan tiga poin bagi Liverpool, Kamis (22/10/2020).

Liverpool berhasil mendapatkan poin penuh saat bertandang ke Johan Cruijff Arena, markas Ajax Amsterdam.

Tampil tanpa sang kapten, Virgil van Dijk yang cedera panjang, Liverpool hanya mampu menang tipis dengan skor 0-1.

Tak hanya itu, keunggulan Liverpool diperoleh dari gol bunuh diri yang dicetak Nicholas Tagliafico (35')

Dilansir dari artikel Kompas.com berjudul "Ajax Vs Liverpool, The Reds Menang Lewat Gol Bunuh Diri" berikut jalannya pertandingan Ajax vs Liverpool.

Jalannya Pertandingan

Liverpool menguasai jalannya pertandingan sejak peluit kick-off dibunyikan.

Namun, Ajax membuat tekanan ke pertahanan tim tamu lebih dulu.

Berawal dari umpan Dusan Tadic, dia mengirim bola lambung yang mampu dijangkau oleh Lisandro Martinez pada menit ke-16.