Chord & Lirik Lagu Hati yang Kau Sakiti - Rossa Versi Mudah Kunci Em, Ku Menangis Membayangkan

Berikut lirik lagu dan chord Hati yang Kau Sakiti - Rossa.

Chord Hati yang Kau Sakiti - Rossa berikut mudah dimainkan dengan nada dasar Em.

[Intro] Am D B Em C B

[Verse]

Em D C Bm

Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku

Am B Em

Karena kini kau telah membaginya

[Pre-chorus]

Em D

Maafkan jika memang kini

C Bm

Harus ku tinggalkan dirimu

Am B Em

Karena hatiku selalu kau lukai

C D

Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu

C B

Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa

[Chorus]

Am D

Ku menangis membayangkan

G B Em

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Am

Kau duakan cinta ini

B Em

Kau pergi bersamanya

Am D

Ku menangis melepaskan

G B Em

Kepergian dirimu dari sisi hidupku

Am

Harus selalu kau tau

B C B

Akulah hati yang telah kau sakiti

[Interlude] Am D G C Em B Em

C Bm Am Em B

[Pre-chorus]

Em D

Maafkan jika memang kini

C Bm

Harus ku tinggalkan dirimu

Am B Em

Karena hatiku selalu kau lukai

C D

Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu

C B

Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa

[Chorus]

Am D

Ku menangis membayangkan

G B Em

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Am

Kau duakan cinta ini

B Em

Kau pergi bersamanya

Am D

Ku menangis melepaskan

G B Em

Kepergian dirimu dari sisi hidupku

Am

Harus selalu kau tau

B Em

Akulah hati yang telah kau sakiti

Am D G B Em

Ku menangis.....hooo...hooo...hhooo...

Am

Harus selalu kau tau

B Em

Akulah hati yang telah kau sakiti