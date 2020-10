Chord Lagu Tetap Untukmu - Anneth Viral di TikTok, Aku merindukanmu Masih merindukanmu

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut ini chord lagu Tetap Untukmu dari Anneth yang viral di TikTok.

Salah satu liriknya Aku Merindukanmu Masih Merindukanmu, langsung saja ini lirik dan chord lagunya.

Tetap Untukmu - Anneth

[intro]

F G Em Am Dm G

[verse]

C G Am G

Dimana bisa aku temukan

F G Em A

Kenyamanan yang dulu kau beri

Dm G

Andaikan kau tahu

C G Am G C

Disini ku rindu akan semua

G

Kenangan kita

C G Am G

Ku harap disana kau bahagia

F G Em A

Ku harap kamu tak lupakanku

Dm G

Andaikan ku bisa

C G Am G C

Mengulang kembali masa indah

G

Bersamamu

[chorus]