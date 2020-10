Lirik Lagu Home Run - Seventeen dengan Arti Indonesia & Link Download MP3, Trending YouTube

Penulis; Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - berikut lirik lagu Home Run - Seventeen lengkap dengan arti atau terjemahan Indonesia.

Lagu Home Run - Seventeen menceritakan tentang pentingnya kerja keras dan waktu untuk diri sendiri.

Berikut link download MP3 Home Run - Seventeen via Spotify >> link

Home Run - Seventeen

guhwemal dulaushieodo

du sonen baeteu deulgo isseo

dwiro mulleoseoji malgo

amu maldo deudji malgo

geunyang naega kkeullineun daeroman hamyeon dwae

Hit ‘em up

gong naraol ttae

gihweneun han bang namaisseo

Don’t give up

Don’t give up

Don’t give up

Na na na na na na na na na

Okay illu ilu jina samlu Base balba

daeum taja nawa You know that I believe ya

wireul hyanghae Give it away give it away ppa!