Lirik dan Chord Lagu Kamera Palsu - Upiak yang Viral di TikTok, 'Kameranya Bagus Hasil Sangat Mulus'

Kamera Palsu - Upiak





[intro]

G Am F Am G Am F E Am

[verse]

Aku njaluk ngapurooo

Mbak menowo awakmu

Tak apusi koe kudu sabar

Ngadepi

Am

Kameranya bagus hasil sangat mulus

G

Itu hanya modus

Abang jatuh cinta karna editan-nya

Am

Lihat gambar saja

Am

Jerawat bersemi edit sana sini

G

Abang jatuh hati