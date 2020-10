Kolaborasi dengan Sogo Tunjungan Plaza, Lasalle College Surabaya Tampilkan Karya Mahasiswa

SURABAYA, SURYA - Lasalle College Surabaya bekerjasama dengan salah satu gerai fashion Sogo Departemen Store Tunjungan Plaza (Sogo Dept Store TP) mewujudkan Imajinasi desain bagi mahasiswa dan pengajar.

Ada lima tema yang dihadirkan pada kesempatan itu. Diantaranya Where the Wind Blows, Reach Out, The Creation of Love, The Gentlemen’s Den dan #TransformQuickSafe.

"Kelima tema desain itu dapat dilihat melalui Window Display di Sogo hingga Desember 2020 nanti," jelas Sakuntala Verlista, Koordinator Program Interior Design Lasalle College, Rabu (21/10/2020).

Store Manager Sogo Dept Store TP Surabaya Sri Haryanti W mengungkapkan sengaja memberikan kesempatan pada mahasiswa Lasalle College untuk mengisi window display di Sogo Dept Store.

"Tujuannya untuk memberikan ruang dan kesempatan mereka untuk aktualisasi diri sebelum memasuki dunia kerja," kata Haryanti.

Tentunya sebelum window display jadi mereka harus menyiapkan konsep dan melakukan presentasi kepada Sogo dan team Head Office Sogo untuk menyamakan persepsi dan tema sesuai permintaan Sogo.

Sehingga para customer Sogo dan pengunjung TP dapat menikmati visual yang dibuat oleh para mahasiswa.

Sakuntala menambahkan, pandemi Covid 19 membuat orang-orang tidak dapat melakukan aktivitas seperti sebelumnya.

Aktivitas kolaborasi dianggap langkah baik sebagai upaya untuk beradaptasi dan bertahan.

"Walaupun pandemi masih terus berlangsung, tetapi tidak menyurutkan semangat dari para mahasiswa dan pengajarnya untuk menyelesaikan proyek yang merupakan kesempatan untuk dapat menghadapi sebuah tantangan untuk menjembatani ide mereka sebagai seorang designer muda, keinginan dari klien serta product yang akan mereka tampilkan” ujar Sakuntala.