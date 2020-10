Pabrik Tahu UD Sumber Kencana Dinoyo Tertua di Surabaya, Beroperasi sejak 1952 

SURYA.co.id | SURABAYA - Di Jalan Dinoyo Surabaya, ternyata ada pabrik tahu tertua di Surabaya.

Pabrik tahu dikelolla UD Sumber Kencana ini telah berproduksi sejak 1952.

Pengelola pabrik ini Go Loe Tjiauw sebelumnya sudah mendirikan pabrik tahu di Solo.

Sepeninggal Go Loe Tjiauw, Pabrik tahu Dinoyo diteruskan putranya Go Sin Hwa yang berpulang tahun 2014. Kini kepengelolaan perusahaan dipegang Riani istri Alm. Go Sin Hwa

Pabrik Tahu Dinoyo tidak mengalami banyak perubahan sejak didirikan hingga sekarang. Ciri khas bangunan lama pun masih terlihat. Misalnya, plafon yang terbuat dari anyaman bambu hingga peralatan produksi sederhana sejak generasi pertama.

Sejak didirikan Pabrik Tahu Dinoyo memiliki kurang lebih 20 karyawan yang tinggal di lingkungan pabrik.

Tempat tinggal tersebut sengaja didirikan lantaran karyawan pabrik berasal dari luar kota Surabaya. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk pulang-pergi saat bekerja.

Tak hanya itu, karyawan Pabrik Tahu Dinoyo pun jarang berganti. Sehingga mereka pun melakukan pekerjaan ini secara turun temurun.

Namun, sejak pandemi karyawan Pabrik Tahu Dinoyo pun turut berkurang menjadi delapan orang.