Lirik Lagu From Home - NCT U Lengkap Arti Indonesia & Link Download MP3, Trending 1 YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu From Home yang dinyanyikan NCT U lengkap arti atau terjemahan Indonesia.

Lagu From Home - NCT U menceritakan tentang makna "rumah" yang memberikan kenyamanan.

Berikut link download MP3 From Home - NCT U via Spotify >> link

From Home - NCT U

I remember like it’s yesterday, oh, no

Oeroume himdeuldeon geuttae

Natseolgiman hadeon i gonggido

Duryeopgiman hadeon i tteollimdo

Now I know

Geu eoryeotdeon maeumkkaji modu

Chueogi doege haejun neo

Cause of us, I’m feeling strong again

Seoro mideojul ttaemyeon

Igose nal dangyeonhage hae

When we shine bright

I’m alive in the CT nal noraehae

I jomyeong arae seororeul barabomyeon

Nado mollae utge dwae da itge dwae Yeah

Cause I’m not alone

Naege ttadeuthan jibi dwaejun neo

Eojewa jigeumui na

Tto dagaol naeil uri

It all starts from home

Got bojamyeo utgo doraseoseo

Nunmulbuteo majuhaetjiman

Geokjeong ma geu nunmulboda

Ijen useul nari mana