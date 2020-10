Integritas Terhadap Mitra Kerja, PLN UIP JBTB I dan II Selenggarakan Collective Action Tahunan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) I dan PLN UIP JBTB II melakukan kolaborasi menggelar agenda tahunan, Collective Action tahun 2020.

Acara yang digelar secara virtual itu diikuti 50 peserta yang merupakan calon mitra dan mitra kerja PLN hadir dari lokasi masing-masing, Senin (19/10/2020).

Kegiatan yang secara rutin dilakukan untuk berkomunikasi dengan mitra kerja itu, dibuka General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB I dan UIP JBTB II, Djarot Hutabri EBS.



Dalam sambutannya, Djarot menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada calon mitra dan mitra kerja PLN yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri undangan pertemuan virtual yang diadakan oleh PLN.

“Terima kasih banyak kami ucapkan atas kesediaan Bapak dan Ibu menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk hadir pada agenda rutin tahunan PLN, Collective Action PLN tahun 2020," kata Djarot.

Pada kesempatan yang sama, Djarot juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Collective Action yang telah menjadi agenda rutin PLN untuk bertemu dengan mitra kerja tetap dilaksanakan meski harus melalui metode virtual mengingat kondisi pandemi di Indonesia yang belum berakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa PLN memberikan perhatian kepada hubungan baik dengan mitra kerja, utamanya dalam penerapan integritas dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja maupun calon mitra kerja PLN.

Budaya Integritas ini menjadi perhatian yang serius bagi PLN, sehingga dalam penyelenggaraannya setiap tahun, kegiatan Collective Action yang merupakan sarana komunikasi dengan mitra kerja maupun calon mitra kerja selalu disampaikan materi mengenai penerapan budaya Integritas.



Tahun ini, materi yang disampaikan mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016 dan Penilaian Integrity Due Diligence (IDD) terhadap mitra kerja PLN oleh Team Kepatuhan PLN UIP JBTB I & UIP JBTB II.

Mitra kerja juga diminta untuk menandatangani pakta integritas yang isinya menekankan beberapa hal pada mitra kerja PLN. Antara lain, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang.

Kedua, menaati Prinsip 4 NO's yang berlaku dilingkungan PT PLN (Persero) berupa No Bribery (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya), No Gift (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku), No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Serta mendukung penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam mewujudkan integritas dan kepercayaan investor/ mitra di lingkungan PT PLN (Persero).

Disampaikan juga oleh Djarot, bahwa dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PLN berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan operasional BUMN yang bersih dan bebas dari penyuapan.

“Kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja PLN dapat menjaga komitmen ini dengan baik” tandasnya.