Chord Lagu Play Date - Melanie Martinez yang Viral di TikTok, 'You Call Me on the Telephone'

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut kunci gitar atau chord lagu Play Date yang dipopulerkan oleh Melanie Martinez.

Chord lagu Play Date diburu setelah lagu tersebut viral di TikTok.

Chord Play Date - Melanie Martinez

[Intro]

Gm C Am Dm

Gm C F (x2)

[Verse 1]

Gm C Am Dm

You call me on the telephone, you feel so far away

Gm C F

You tell me to come over there’s some games you want to play

Gm C Am Dm