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Chord Lagu Play Date - Melanie Martinez yang Viral di TikTok, 'You Call Me on the Telephone'

Berikut kunci gitar atau chord lagu Play Date yang dipopulerkan oleh Melanie Martinez.

zoom-inlihat foto Chord Lagu Play Date - Melanie Martinez yang Viral di TikTok, 'You Call Me on the Telephone'
YouTube melanie martinez
Lagu Playdate - Melanie Martinez yang viral di TikTok 

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut kunci gitar atau chord lagu Play Date yang dipopulerkan oleh Melanie Martinez.

Chord lagu Play Date diburu setelah lagu tersebut viral di TikTok.

Chord Play Date - Melanie Martinez

[Intro]
Gm C Am Dm
Gm C F (x2)

[Verse 1]

    Gm             C              Am           Dm

You call me on the telephone, you feel so far away
    Gm              C               F

You tell me to come over there’s some games you want to play

    Gm              C      Am        Dm

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Melanie Martinez
Chord Lagu Play Date
SURYA.co.id
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah
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