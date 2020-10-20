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Chord Lagu Play Date - Melanie Martinez yang Viral di TikTok, 'You Call Me on the Telephone'
Berikut kunci gitar atau chord lagu Play Date yang dipopulerkan oleh Melanie Martinez.
YouTube melanie martinez
Lagu Playdate - Melanie Martinez yang viral di TikTok
Penulis: Arum | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Berikut kunci gitar atau chord lagu Play Date yang dipopulerkan oleh Melanie Martinez.
Chord lagu Play Date diburu setelah lagu tersebut viral di TikTok.
Chord Play Date - Melanie Martinez
[Intro]
Gm C Am Dm
Gm C F (x2)
[Verse 1]
Gm C Am Dm
You call me on the telephone, you feel so far away
Gm C F
You tell me to come over there’s some games you want to play
Gm C Am Dm
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Play Date
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah