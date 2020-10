Chord Lagu Blue Bird - Naruto Viral di TikTok Lengkap Terjemahan Indonesia, Liriknya Habataitara

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Blue Bird, lagu pembuka serial animasi Naruto yang viral di TikTok.

Liriknya Habataitara. Tersedia juga terjemahan Indonesia, langsung saja ini lirik dan chord dan lagunya:

Blue Bird - Naruto

[Chorus]

C D Em C D Em

Habataitara modoranai to itte

C D Em C D Em

Mezashita no wa aoi aoi ano sora

[Instrumental]

C Bm D Em C B

[Verse 1]

C D Em C B

"Kanashimi" wa mada oboerarezu "setsunasa" wa ima tsukamihajimeta

C D Em C D Em

Anata e to idaku kono kanjou mo ima "kotoba" ni kawatte iku

C D B Em

Michinaru sekai no yume kara mezamete

C B

Kono hane wo hiroge tobitatsu

[Chorus]

C D Em C D Em

Habataitara modoranai to itte

C D Em C D Em

Mezashita no wa shiroi shiroi ano kumo

[Verse 2]

C D Em C D Em

Tsukinuketara mitsukaru to shitte

C D Em C D Em

Furikiru hodo aoi aoi ano sora

C D Em

Aoi aoi ano sora

C D Em

Aoi aoi ano sora

C D Em C B

Aisou tsukita you na oto de sabireta furui mado wa kowareta

C D Em C D Em

Miakita kago wa hora sutete iku furikaeru koto wa mou nai

C D B Em

Takanaru kodou ni kokyuu wo azukete

C B

Kono mado wo kette tobitatsu

C D Em C D Em

Kakedashitara te ni dekiru to itte

C D Em C D Em

Izanau no wa tooi tooi ano koe

C D Em C D Em

Mabushisugita anata no te mo nigitte

C D Em C D Em

Motomeru hodo aoi aoi ano sora

C Em Am D Am B

Ochite iku to wakatte ita sore demo hikari wo oitsuzukete iku yo

C D Em C D Em

Habataitara modoranai to itte

C D Em C D Em

Sagashita no wa shiroi shiroi ano kumo

C D Em C D Em

Tsukinuketara mitsukaru to shitte

C D Em C D Em

Furikiru hodo aoi aoi ano sora

C D Em

Aoi aoi ano sora

C D Em

Aoi aoi ano sora