Chord dan Lirik Lagu Hempaskan - Kalia Siska feat SKA 86 Kunci Em, Seandainya Aku Bisa Memutar Waktu

Penulis:Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Hempaskan - Kalia Siska feat SKA 86 versi DJ Kentrung.

Lagu Hempaskan - Kalia Siska feat SKA 86 mudah dimainkan dengan kunci dasar Em. Berikut selengkapnya.

Em D Em

di remang cahaya malam ini

C D

tersudut bimbang hati

Em

melayang mengingatmu

Em D Em

di belai kau dipeluk, diciummu

C D

ternyata oh dekapanmu

Em

menusuk jiwaku

B

kenapa dipertemukan

C

jika harus dipisahkan

Am C

mengapa ku dicintai

B

bila ditinggalkan

Reff :

Em

seandainya aku bisa

Em Am

memutar waktu kembali

D

takkan kuberikan cinta ini

D Em

padamu yang menyakiti hati

D C

kau yang slalu aku cintai

D Em

teganya menghianati

D C

kau yang slalu aku sayangi

D Em B

hempaskan ku lalu pergi

Interlude: Em

B

kenapa dipertemukan

C

jika harus dipisahkan

Am C

mengapa ku dicintai

B

bila ditinggalkan

Reff :

Em

seandainya aku bisa

Em Am

memutar waktu kembali

D

takkan kuberikan cinta ini

D Em

padamu yang menyakiti hati

Em

seandainya aku bisa

Em Am

memutar waktu kembali

D

takkan kuberikan cinta ini

D Em

padamu yang menyakiti hati

D C

kau yang slalu aku cintai

D Em

teganya menghianati

D C

kau yang slalu aku sayangi

D Em B

hempaskan ku lalu pergi

Outro

Em

Simak video klipnya berikut ini