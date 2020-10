Lirik dan Chord Lagu Bukan PHO - Liany Panmuma feat Aldo Bz Viral TikTok, Karna Memang Sa Bukan PHO

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu bukan PHO dinyanyikan oleh Liany Panmuma feat Aldo Bz yang viral di TikTok.

Lirik dan chord lagu Bukan PHO - Liany Panmuma feat Aldo Bz banyak diburu sejak viral jadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord lagu Bukan PHO - Liany Panmuma feat Aldo Bz dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Ini Lirik Lagu Bukan PHO dari Liany Panmuma feat. Aldo Bz'

[Intro] C...

C

ada satu cerita

C

tentang sebuah rasa

G

yang muncul tiba-tiba

G

hanya karna rasa suka

F

sa ni tara tau

G

kalo de ni suka sa

C

akhirnya de pu pacar

C

yang emosi sama sa

C

jujur sa su bilang

C

kalau sa ni tara tau

G

sa juga tau diri

G

tara mungkin sa mo ganggu

F

de yang gatal gatal sa

G

de yang mati gila sa

C

skarang ko emosi

C

baru ko mo rancang sa

[Chorus]

C

makanya..

G

kalo ko cinta dia itu ko jaga

F

sekarang su terjadi baru ko ganas

G C

ko bawa dia sudah biar ko puas..

[Int.] C... C...

C... C...

C

baru mo bikin apa

C

kalau memang de yang suka

G G

sa cuma anggap de itu teman biasa

F G

maaf kalo ko sakit hati bukan sa

C

ko dengar ini jang emosi sa