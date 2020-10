Investasi Pengetahuan Pangan dan Gizi Rumah Tangga: Menjawab Tantangan di Saat Pandemi

SURYA.co.id | SURABAYA - Dalam rangka Hari Pangan Dunia 2020 yang jatuh pada16 Oktober 2020, Mata Garuda (MG) Jatim menyelenggarakan seminar daring (sedaring) yang berjudul “Investasi Pengetahuan Pangan dan Gizi Rumah: Menjawab Tantangan Pandemi”.

Kegiatan ini dipandu oleh divisi kajian strategis MG Jatim dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan Pangan dan gizi di level rumah tangga yang notabene sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa.

Sebinar ini dimulai pukul 19.00 WIB dan diikuti sekitar 80-an peserta dari berbagai kalangan. Acara ini dibuka secara resmi oleh ketua MG Jatim, Yuli Sutoto dan dilanjutkan dengan sambutan ketua MG Pusat, Erbi Setiawan.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sumbangsih dan kontribusi awardee beasiswa LPDP dan alumni kepada rakyat Indonesia.

Acara ini diisi oleh tiga narasumber. Narasumber pertama adalah Ulfah Abqari, alumni LPDP yang berkutat di bidang Gizi dan kesehatan, berlatar belakang pendidikan Master of Nutrition and Health dengan spesialisasi pada Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat di Wageningen University and Research, Belanda.

Ulfah menjelaskan tentang pentingnya menanamkan kewajiban pengetahuan dini tentang percepatan pangan dan gizi.

“Literasi mengenai pangan harus terus diupayakan dan pemenuhan gizi rumah tangga atau keluarga menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi," kata Ulfah.

Pemateri kedua adalah Kyana Dipananda, alumni penerima beasiswa LPDP dan telah menempuh Pendidikan Master of International Development di Wageningen University & Research Belanda.

Saat ini Kyana melanjutkan Pendidikan doktoralnya di Universitas Amsterdam Belanda pada program Antropologi.

Di sebinar ini Kyana membahas mengenai kerentanan dan keberagaman dalam sistem pangan rumah tangga. Baginya sistem pangan harus terus diperbaiki mulai dari hulu ke hilir sehingga tidak rapuh ketika menghadapi bencana atau pandemi.