Chord & Lirik Lagu Kangen - Dewa 19 Mudah Kunci D, Semua Kata Rindumu Semakin Membuatku Tak Berdaya

YouTube Sounds From The Corner

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kangen - Dewa 19 versi mudah dengan kunci dasar D.

Lirik lagu Kangen - Dewa 19 menceritakan kerinduan sepasang kekasih yang terpisah jarak. Berikut selengkapnya.

[Intro]

D Bm G A 4x

D Bm

Ku terima suratmu

G A

tlah ku baca dan aku mengerti

D Bm

Betapa merindunya

G C Bm

dirimu akan hadirnya diriku

F#m G Bm C

Di dalam hari-harimu bersama lagi

D Bm

Kau bertanya padaku

G A

kapan aku Akan kembali lagi

D Bm

Katamu kau tak kuasa

G C Bm

melawan gejolak di dalam dada

F#m G Bm

Yang membara menahan rasa

F#m G Em

pertemuan kita nanti

A

Saat kau ada di sisiku

[Chorus]

D F#m G

Semua kata rindumu semakin membuatku

A Bm F#m G Bm A

Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa

D F#m G

Percayalah padaku akupun rindu kamu

A Bm A/C# Em

Ku akan pulang melepas semua kerinduan

A

Yang terpendam

[Music]

D Bm G A Bm F#m-G Bm-A

D Bm

Kau tuliskan padaku

G A

Kata cinta yang manis dalam suratmu

D Bm

Kau katakan padaku

G C Bm

Saat ini ku ingin hangat pelukmu

F#m G Bm

Dan belai lembut kasihmu

F#m G Em

Takkan ku lupa slamanya

A

Saat kau ada di sisiku

Em Bm Em Bm A Em

Jangan katakan cinta menambah beban rasa

Bm F#m G

Sudah simpan saja sedihmu itu

A

Ku akan datang

[Music]

D Bm A/C# F# Bm-A G A

D Bm A/C# F# Bm-A G... A