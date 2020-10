Hasil Everton vs Liverpool, Skor Akhir Sama Kuat 2-2, Gol Calvert-Lewin Selamatkan The Toffess

Penulis : Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Everton vs Liverpool dalam derby merseyside yang berakhir dengan skor 2-2, The Toffees akhiri permainan dengan 10 pemain, Sabtu (17/10/2020).

Dominic Calvert-Lewin menjadi pahlawan bagi Everton saat mencetak golnya di babak kedua pada laga melawan Liverpool.

Gol dari pemain muda asal Inggris ini berhasil membuat Liverpool balik dari Goodison Park hanya dengan satu poin.

Pertandingan Derby Merseyside berakhir sama kuat 2-2.

Hasil ini membuat Everton masih belum pernah terkalahkan pada Liga Inggris 2020-2021.

Gol Liverpool dicetak oleh Sadio Mane (3'), dan Mohammed Salah (71'). Sedangkan Everton membalas dengan gol dari Keane (19') dan penyama kedudukan lewat Dominic Calvert-Lewin (81').

Pada pertandingan ini, Everton harus mengakhiri permainan dengan 10 pemain usai Richarlison melakukan pelanggaran keras pada penghujung laga.

Jalannya Pertandingan

Dilansir dari artikel Kompas.com berjudul "Hasil Everton vs Liverpool, Kemenangan The Reds Sirna Oleh VAR" Liverpool langsung tancap gas sejak peluit kick-off dibunyikan. Sadio Mane membuat gol The Reds pada menit ke-3.