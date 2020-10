Chord Lagu Masih Cinta - Kotak Viral di TikTok, Kamu Tak atahu Rasanya Hatiku

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Masih Cinta dari Kotak yang viral di TikTok. Kunci gitar mulai dari C.

Intro : F C Dm Dm

F C Dm Dm

C Am Dm G

Tik tik tik Waktu berdetik

E Am F G

Tak mungkin bisa ku hentikan

C Am Dm G

Maumu jadi mauku

E Am F G

Pahitpun itu ku tersenyum

Reff

F G

Kamu tak tahu

Em A

Rasanya hatiku

Dm G C

Saat berhadapan kamu

C Am Dm G

Tik tik tik Air mataku

E Am F G

Biar terjatuh dalam hati

C Am Dm G

Mau ku tak penting lagi

E Am F G

Biar ku buat bahagiamu

F G

Kamu tak tahu

Em A

Rasanya hatiku

Dm G C

Saat berhadapan kamu

F G

Kamu tak bisa

Em A

Bayangkan rasanya

Dm Fm G (F)

Jadi diriku yang masih cinta

Musik : F C Dm Dm

uuu hoo

F C Dm G

F G

Kamu tak tahu

Em A

Rasanya hatiku

Dm G C

Saat berhadapan kamu

F G

Kamu tak bisa

Em A

Bayangkan rasanya

Dm Fm G C

Jadi diriku yang masih cinta

Outro:

Dm F Bb

uuu uuu uuu