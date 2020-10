Chord dan Lirik Lagu Ninggal Cerito (Purwokerto) - Guyon Waton Mudah Kunci C, Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Ninggal Cerito ( Purwokerto ) Guyon Waton yang viral di TikTok.

Lagu Ninggal Cerito ( Purwokerto ) - Guyon Waton berikut mudah dimainkan dengan kunci dasar C. Berikut selengkapnya.

(Intro) C F Em Am Dm G

C G C

ning kutho iki aku nemoni..

F Em

wong sing paling tak tresnani

F Em

sing tak sayang sayang..

F G

tekane mati..

Int : F G

C G C

nanging anane mung crito loro..

F Em

kowe pancen tego..

F Em

kowe ra rumongso..

F G

anane mung nggawe cidro..

F C

aku ngrumangsani

G C Em

tekaku ra dikarepke a--ti

F C

aku sadar diri..

G C

tekoku mung nggriseni..

(Chorus)

F G Em Am

kowe.. teko.. nggowo crito loro..

Dm G C

kowe lungo ninggalke loro loro..

F G Em Am

ning purwokerto aku nduweni cerito..

Dm G C

kowe ngaboti tresno sing liyo..

F G Em Am Dm G C

C G C

ning kutho iki aku nemoni..

F Em

wong sing paling tak tresnani

F Em

sing tak sayang sayang..

F G

tekane mati..

Int. F G

C G C

nanging anane mung crito loro..

F Em

kowe pancen tego..

F Em

kowe ra rumongso..

F G

anane mung nggawe cidro..

F C

aku ngrumangsani

G C

tekaku ra dikarepke ati

F C

aku sadar diri..

G C

tekoku mung nggriseni..

(Chorus)

F G Em Am

kowe.. teko.. nggowo crito loro..

Dm G C

kowe lungo ninggalke loro loro..

F G Em Am

ning purwokerto aku nduweni cerito..

Dm G C

kowe ngaboti tresno sing liyo..

F G Em Am

kowe.. teko.. nggowo crito loro..

Dm G C

kowe lungo ninggalke loro loro..

F G Em Am

ning purwokerto aku nduweni cerito..

Dm G C

kowe ngaboti tresno sing liyo..

F G C G/B Am

ning purwokerto aku nduweni ceri..to..

Dm G F

kowe ngaboti tresno sing liyo..

G C

hu..uuu..uuu..

