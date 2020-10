Lirik dan Chord Lagu Kini Hanya Tentangmu - Rizky Billar, Video Klip Trending Youtube

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

Berikut kunci gitar alias chord lagu Kini Hanya Tentangmu yang dibawakan oleh Rizky Billar.

Lagu Kini Hanya Tentangmu menjadi single kedua dari pria yang mengawali profesi sebagai model itu.

Meski baru dirilis, video klip lagu Kini Hanya Tentangmu berhasil merajai tangga lagu di Youtube.

Intro : C Am Dm G

C Am Bb G

F

Tiada kusangka..

Em

Begitu mudah..

Dm G C

Kau buat ku.. melupakan dia..

F

Bayang wajahmu..

Em Am

Trus menggangguku..

Dm

Di benakku..

Gm G

Kini hanya tentangmu..

Reff :

C

Apa mungkin..

Am Dm

hatimu untukku..

G Em Am

Seperti hatiku..

Dm G C

Yang kini telah jadi milikmu..

Am Dm

Apa kau disana..

G E Am D

Rasakan yang sama..

Dm G C

Apa kau juga mencinta..iku..

Int. C Am Bb G

(cintaiku..)