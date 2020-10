Calon Kepala Daerah di Tuban Boleh Cetak Alat Peraga Kampanye Sendiri, Ini Syaratnya

SURYA.CO.ID, TUBAN - KPU Kabupaten Tuban belum menyediakan alat peraga kampanye (APK) bagi ketiga pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tuban, yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

Namun demikian, sejumlah APK para calon Bupati-wakil Bupati (cabup-cawabup) sudah mulai bertebaran, sejak tahapan kampanye dimulai 26 September-5 Desember.

"Kendati belum ada APK dari KPU, namun calon diperbolehkan mencetak sendiri sesuai ketentuan," kata Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Dijelaskannya, jika sesuai dengan aturan yang ditetapkan, para paslon hanya boleh mencetak APK maksimal 200 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU.

Adapun rincian yang difasilitasi KPU yaitu setiap paslon masing-masing mendapat 5 baliho, 20 umbul-umbul setiap Kecamatan 20 per paslon, 2 spanduk per desa per paslon.

Sedangkan untuk bahan kampanye seperti poster, pamflet dan leaflet, yang jumlahnya ratusan ribu juga belum tersedia.

"Untuk APK Senin kemarin baru kontrak dengan pihak ketiga yang langsung ditangani oleh KPU Provinsi, untuk batas pengerjaan 10 hari setelah kontrak dimulai. Jadi masih dalam proses cetak," bebernya.

Sekadar diketahui, adapun tiga paslon bupati-wakil bupati Tuban berdasarkan nomor urut yaitu, nomor 1, Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar diusung PKB dengan perolehan 16 kursi, lalu NasDem dengan dua kursi dan Hanura satu kursi merapat sebagai partai pendukung. Kemudian Partai Gelora, Perindo dan PSI juga merapat.

Nomor 2, Aditya Halindra Faridzki-Riyadi sebagai Cabup-cawabup pada Pilkada Tuban, diusung Golkar, Demokrat dan PKS, dengan perolehan total 15 kursi.

Nomor 3, Setiajit-Armaya Mangkunegara (Setianegara, red) diusung PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PPP dan PBB dengan total 16 kursi parlemen.