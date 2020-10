Tutup Tahun 2020, Toyota Luncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova  

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Toyota Astra Motor (TAM) di tengah situasi penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, melakukan penyegaran produk, dengan meluncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova.

Dua market leader di masing-masing segmennya tersebut kini tampil lebih kokoh dan semakin nyaman.

Improvement pada eksterior, interior, safety membuat New Fortuner dan New Kijang Innova tak hanya tampil makin mengesankan, sekaligus juga kian prestisius dan elegan.

”New Fortuner dan New Kijang Innova merupakan wujud komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mempersembahkan kedua produk yang dibuat dan dipakai oleh bangsa Indonesia sendiri, bahkan juga digunakan oleh berbagai negara lainnya,” kata Susumu Matsuda, President Director PT Toyota-Astra Motor, Kamis (15/10/2020).

Fortuner dan Kijang Innova merupakan bagian dari proyek global Toyota di bawah naungan Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV).

Bersama New Hilux yang mendukung mobilitas bisnis, ketiganya adalah bagian dari program IMV yang memberikan keleluasaan pada Toyota untuk mengembangkan 3 segmen produk dari platform yang sama.

Sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia, ketiga produk ini telah berhasil mencatat penjualan total lebih dari 2,2 juta unit.

Selain itu, kedua produk ini juga menjadi market leader di segmennya masing-masing, Pada periode Januari hingga Agustus 2020, Kijang Innova berhasil menguasai 94 persen pangsa pasar Whole Sales Medium MPV dengan angka penjualan 17.619 unit.

Sementara itu, Fortuner berhasil mencatat pangsa pasar 41,1 persen di segmen High SUV dengan angka penjualan 6.807 unit.

”Kedua produk ini merupakan produk yang sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dimana Fortuner dikenal dengan ketangguhannya sementara Kijang Innova merupakan mobil legendaris pilihan keluarga Indonesia," kata Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor.

Untuk itu, pihaknya melakukan pembaruan pada New Fortuner dan New Kijang Innova dengan tetap mempertahankan DNA kedua mobil ini.

Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini serta tren yang senantiasa berkembang.

"Kami harap baik New Fortuner dan New Kijang Innova dapat menjadi pilihan terbaik dalam mendukung mobilitas keluarga Indonesia,” tambah Henry.