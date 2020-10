Lirik Lagu & Chord You Never Know - BLACKPINK Kunci F, You Never Know Unless You Walk in My Shoes

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan chord You Never Know - BLACKPINK versi mudah kunci F.

Lirik lagu You Never Know menceritakan tentang kehidupan member BLACKPINK yang tak banyak diketahui. Berikut selengkapnya.

F

Aesseoseo hwaljjag us-eossdeon nal-e

A7

Bam-eun wae deo eoduulkka

Dm

It keeps bringing me down

Bb

Down, down

F

Hmm, Modu neomu swibge naebaetdeon mal

A7 Dm

Ama deulligessji meojianh-a

Bb

I've heard enough, I've heard enough

Bb

Of the things that I'm not



[Pre-Chorus]

Bb C F F/E

On sesang-i bakkwieogado

Dm Bb

Ajig naneun geudaelon geol

C F F7

Naega geol-eoganeun i gil-eul kkumkkudeon

Bb

Geuttae geudaelo

C

Geuttae geudaelo

F F/E Dm

Nae maeil-eul chumchudeon

Bb C Dm

Cheoeum geu jalie nam-a issneun geol



[Chorus]

C F

But you'll never know unless you walk in my shoes

A7

You'll never know eongkyeobeolin nae kkeun

Dm

'Cause everybody sees what they wanna see

Bb

It's easier to judge me than to believe

Bbm

Gip-i sumgyeossdeon nalg-eun saeng-gagdeul

Dm Bb

Gakkeum naleul jabgo goelobhijiman

Bb

Geuleolsulog, I'ma shine, baby

Bbm

You know they ain't got a shot on me



[Verse 2]

F

Sunday night, I've been swallowed by my bed

A7

I've been all over my head

Dm

Wonderin' if I gotta trying pretend

Dm

Nado jal moleuneun nal

Bb F

Nuga al-ajugil gidaehaneun nae moseub-eul chaj-eulkka dulyeowo

F A7

Jeo bich-i deo balg-ajilsulog

Dm

Nae geulimjado gil-eojineunde

Bb

Neomu nun-i busyeool ttae

Bb

Nan dwileul bol su iss-eulkka



[Pre-Chorus]

Bb C F F/E

On sesang-i bakkwieogado

Dm Bb

Ajig naneun geudaelon geol

C F F7

Naega geol-eoganeun i gil-eul kkumkkudeon

Bb

Geuttae geudaelo

C

Geuttae geudaelo

F F/E Dm

Nae maeil-eul chumchudeon

Bb C Dm

Cheoeum geu jalie nam-a issneun geol



[Chorus]

C. F

But you'll never know unless you walk in my shoes

A7

You'll never know eongkyeobeolin nae kkeun

Dm

'Cause everybody sees what they wanna see

Bb

It's easier to judge me than to believe

Bbm

Gip-i sumgyeossdeon nalg-eun saeng-gagdeul

Dm Bb

Gakkeum naleul jabgo goelobhijiman

Bb

Geuleolsulog, I'ma shine, baby

Bbm

You know they ain't got a shot on me



[Bridge]

F

Galaanj-eumyeon an dwae

A7

Nado jal al-a

Dm

Ttangman boneun chaelon nal su eobs-eo

Bb

Guleum geonneopyeon-en

Bb

Ajig balg-eun hae

Bb C

Naega geulyeowassdeon geulim sog-e

C

Jjij-eobeolin gosdeulkkaji

F F/E Dm Bb

Da biwonaego us-eul su issge

C F F7

Bogi silh-eossdeon nawa majuhallae

Bb C

Nan gieoghae, so I'll be okay

F F/E Dm

Palan nae bang hangadeug kkoch-i pige

Bb C.

I'll always be waiting



[Chorus]

C. F C.

But you'll never know unless you walk in my shoes

C A7 C

You'll never know eongkyeobeolin nae kkeun

N.C Dm C

'Cause everybody sees what they wanna see

C Bb

It's easier to judge me than to believe

Bbm

Gip-i sumgyeossdeon nalg-eun saeng-gagdeul

Dm Bb

Gakkeum naleul jabgo goelobhijiman

Bb

Geuleolsulog, I'ma shine, baby

Bbm

You know they ain't got a shot on me