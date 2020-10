Fokus Bidang Kesehatan dan Kecerdasan Artifisial, ini 5 Program Pengembangan PUI-AIHeS ITS  

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meresmikan Pusat Unggulan Ipteks – Artificial Intelligence for Healthcare and Society (PUI-AIHeS) secara daring, Kamis (15/10/2020).

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng menyampaikan PUI-AIHeS ditargetkan untuk dapat memenuhi Technology Readiness Level (TRL) dan Commercial Readiness Level (CRL).

“Hal tersebut mencakup beberapa poin yakni ide, konsep, pembuktian teori, penciptaan prototipe, sertifikasi, hingga produksi massal,” paparnya.

Ia mengungkapkan ITS setiap tahunnya rutin meluncurkan produk inovasi, dan pada tahun 2021 ITS akan fokus untuk bidang kesehatan dan kecerdasan artifisial.

Guru besar Teknik Elektro ITS ini mengharapkan PUI dapat bekerja sama dengan pusat riset, pusat kajian, dan seluruh laboratorium di ITS.

“Serta dapat membentuk konsorsium, menentukan topik untuk dikerjakan, hingga hilirisasi menghasilkan produk baru,” imbuhnya.

Kepala PUI-AIHeS Dr Ir Endroyono DEA menyebutkan bahwa PUI memiliki lima program pengembangan. Di antaranya yakni penguatan kelembagaan, peningkatan ekselensi, pengkomersialisasian, perumusan isu dan riset strategis, hingga kerja sama dengan industri.

Lanjut Endroyono, PUI-AIHeS diharapkan dapat menjadi pusat dan rujukan dalam pengembangan teknologi di bidang kecerdasan artifisial untuk bidang kesehatan demi kepentingan masyarakat dalam skala nasional maupun internasional.

“Launching ini sebagai tanda bukti bahwa PUI-AIHeS sudah menjadi bagian dari ITS untuk mendukung ketercapaian program ITS ID 4.0,” tuturnya.

Dalam tayangan video peresmiannya, PUI-AIHes ini sudah mengembangkan beberapa produk serta inovasi unggulan yakni Tracing Covid-19 ITS (TRACITS) yang menyediakan akses informasi persebaran pasien Covid-19, rumah sakit rujukan, dan proyeksi persebaran Covid-19.

Kemudian ada juga Robot RAISA yang merupakan buah kerja sama ITS dan Unair dalam menanggulangi Covid-19.