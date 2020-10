Chord Lagu Whoa (Mind In Awe) - Xxxtentacion, Lirik 'Wont Look Back on My Mom' Viral di TiKTok

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Whoa (Mind in Awe) yang dipopulerkan oleh XxxTentacion.

Whoa (Mind in Awe) menjadi salah satu lagu yang viral di TikTok setelah banyak digunakan sebagai latar video di aplikasi tersebut.

Intro:

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Dmaj7Dmaj7 F#m

Chorus:

E Dmaj7Dmaj7 F#m E

I was like, oooooh-ooh-ooh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-ooh-ooh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-woah-oh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-ooh-ooh

{Verse]

Dmaj7Dmaj7

Won't look back on my mom

F#m E

Won't look back on my son

Dmaj7Dmaj7

Won't let you cloud my mind

F#m E

Won't let you cloud my mind

Dmaj7Dmaj7

All my days, I was crying

F#m E

All my love was on my eyes

Dmaj7Dmaj7

Told my Mom, I'm gon' shine

F#m N.C

To my love, I'm gon'...And I was like

Chorus:

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-oh-oh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-oh-oh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-woah-oh

Dmaj7Dmaj7 F#m E F#m

Oooooh-oh-oh

Interlude:

F#m E

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oh, oh oh

Dmaj7 F#m E

Dmaj7 F#m E

Chorus:

N.C Dmaj7 F#m E

I was like, ooooooh-ooh-ooh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-ooh-ooh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-woah-oh

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Oooooh-ooh-ooh

Outro:

Dmaj7Dmaj7 F#m E

Dmaj7Dmaj7 F#m