Chord Lagu Surabaya - Titik Hamzah, 'Surabaya oh Surabaya, Kota Kenangan Takkan Terlupa'

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Surabaya yang dipopulerkan oleh Titik Hamzah.

C F C

Surabaya Surabaya oh Surabaya

G C

Kota kenangan kota kenangan tak kan terlupa

F C

Disanalah disanalah di Surabaya

G C

Tuk pertama tuk pertama kami berjumpa

F C

Kuteringat masa yang telah lalu

G C

Beribu insan beribu hati bersatu padu

F C

Surabaya di tahun empat lima

G C

Kami berjuang kami berjuang bertaruh nyawa