Chord Lagu Di Persimpangan Dilema - Terry Viral di TikTok, Hanyalah Tuhan Saja Bisa menentukan Semua

Berikut chord lagu Di Persimpangan Dilema dari Nora, yang dibawakan ulang oleh Terry.

Lagu di Persimpangan Dilema kini sesang viral di TikTok, liriknya Hanyalah Tuhan saja Bisa menentukan semua. Langsung saja ini chord lagunya

Di Persimpangan Dilema -Terry

Intro

C Fm C Dm

C Fm C Dm

C

Masa berlalu

Em

Tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

Hampir selesai

C

Apa salahku

Em

Kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

Jalan derita

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo

C

Janganlah engkau

Em

Menghancurkan segala

F Fm

Setelah lama kita

C G

Mengarungi bersama

C

Usah biarkan

Em

Cinta kita yang suci

F Fm

Dilambung ombak karam

C G

Di lautan berduri

Am Em

Hanya satu pintaku

F C

S'moga kau perbaiki

G C

O oo oo semua ini

[Bridge]

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G - E/G#

Jemu wooo hoo