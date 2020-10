Tukang Cukur Rambut di Lumajang Coba Melepaskan Hasrat ke Bocah Laki-laki, Tapi Berakhir di Penjara

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Seorang pria bernama Jolly Efendi (39) terpaksa harus mendekam dalam jeruji besi, usai aksinya terhadap bocah laki-laki di bawah umur berinisial RA terbongkar.

Diketahui, pria penyuka sesama jenis ini adalah warga Dusun Wringin Cilik, Kecamata Tempeh, Kabupaten Lumajang.

Sehari-hari pria tersebut membuka jasa potong rambut di rumahnya.

Identitasnya sebagai pria penyuka sesama jenis akhirnya terbongkar, setelah ia mencoba melampiaskan hasratnya terhadap RA.

"Jadi waktu RA ini sedang potong rambut, tersangka menanyakan ke korban pernah menonton video p**no," kata Kanit PPA Polres Lumajang IPDA Irdani Isma, Rabu (14/10/2020).

Selanjutnya, Jolly mencoba merangsang korban dengan meraba-raba tubuh korban.

Setelah itu korban diajak pelaku ke ruang belakang untuk berhubungan badan dan dijanjikan akan diberi uang Rp 20 ribu sebagai imbalan.

Tapi korban berani menolak ajakan itu. Ia memilih meninggalkan tempat cukur rambut tersebut.

"Korban lalu pergi dan pulang dan mengadukan kejadian yang baru dialami kepada orang tuanya," ucapnya.

Dari hasil penyelidikan, alasan tersangka melakukan pencabulan karena memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis.

"Ketertarikan dimiliki pelaki sejak 10 tahun lalu, tetapi masih ditahan dan tidak dilakukan. Hingga akhirnya sekarang melakukan pencabulan," ungkapnya.

Sementara itu, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara yang melanggar pasal 82 UU Tak No 17 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.