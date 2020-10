Chord Lagu Cinta - Vina Panduwinata Viral di TikTok, Bergetar Hatiku Saat Ku Berkenalan Dengannya

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Cinta dari Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis pada 1986 ini sedang viral di TikTok.

Liriknya Bergetar Hatiku Saat Ku Berkenalan Dengannya. Langsung saja berikut lirik dan chord lagunya.

Chord gitar lagu Cinta – Vina Panduwinata.

Intro] Am Dm G C

Dm E Am F E

Am

Bergetar hatiku

Dm G C

Saat ku berkenalan dengannya

Dm E Am F E

Kudengar dia menyebutkan nama dirinya

Am

Sejak kubertemu

Dm G C

Kutelah jatuh hati padanya

Dm E Am F

Di dalam hati telah menjelma cinta

E

Dan bawalah daku selalu

[chorus]

Dm G C

Dalam mimpimu

B E Am

Dilangkahmu serta hidupmu

Dm G C

Genggamlah daku kini juga nanti

F

Harapan di hatiku

E Am

Bawalah diriku selamanya

[int] Am Dm G C

Dm E Am F E

