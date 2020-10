Chord dan Lirik Lagu Lovesick Girls - BLACKPINK Versi Mudah, Lengkap Link Download MP3

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Lovesick Girls - BLACKPINK versi mudah beserta link download MP3.

Berikut chord (kunci) gitar dan lirik lagu Lovesick Girls - BLACKPINK bersi mudah nada dasar Bm.

[Intro]

Bm A D G

lovesick girls

Bm A D G

lovesick girls

[Verse 1]

Bm

Yeongwonhan bam

D G A

Changmun eomneun bange uril gadun Love

Bm

What can we say

D G A

Maebeon apado oechineun Love

Bm

Dachigo manggajyeodo na

D

Mwol mitgo beotineun geoya

G A

Eochapi tteonamyeon sangcheotuseongin chaero miwohage doelgeol

Bm

Kkeutjangeul bogi jeon

D

Kkeunnael sun eopseo

G A

I apeumeul gidarin geotcheoreom

[Pre-Chorus]

G A Bm D

Ama da jamkkaniljido molla urin mueol chaja

G A Bm D

-seo hemaeneun geolkka

G A Bm

But I don't care, I'll do it over and over

D G A Bm

Nae sesang sogen neoman isseumyeon dwae

[Chorus]

Bm A D

We are the lovesick girls

G Bm A D

Ne meotdaero nae sarangeul kkeunnael sun eopseo

Bm A D

We are the lovesick girls

G Bm A D

I apeum eopsin nan amu uimiga eopseo

Bm A D

But we were born to be alone

G Bm A D

Yeah we were born to be alone

Bm A D

Yeah we were born to be alone

G Bm A D

But why we still looking for love

[Verse 2]

Bm A

No love letters, no x and o's

D G

No love never, my exes know

Bm A

No diamond rings, that set in stone

D G

To the left, better left alone

Bm A

Didn't wanna be a princess, I'm priceless

D G

A prince not even on my list

Bm A

Love is a drug that I quit

D G

No doctor could help when I'm lovesick