Profil & Foto-foto Kelly Brook, Wanita Paling Sempurna di Dunia Versi Penelitian, Tuai Kritik Keras

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

Sosok model dan artis peran Kelly Brook baru-baru ini dinobatkan menjadi wanita paling sempurna di dunia.

Julukan tersebut didapatkan Kelly Brook berdasarkan penelitian yang dilakukan ole ilmuan dari University of Texas pada 2016 lalu.

Hal ini kemudian menuai pro dan kontra dari publik, bahkan seorang editor surat kabar mengkritik keras adanya penobatan tersebut.

Profil Kelly Brook

Artis yang memiliki nama asli Kelly Ann Parsons tersebut lahir di Rochester, Kent, Inggris pada 23 November 1979.

Tahun ini usianya akan genap 41 tahun.

Kelly Brook diketahui mengisi sejumlah tayangan televisi populer di Britania Raya seperti Strictly Come Dancing (2007), Britain's Got Talent (2009).

Serta, Celebrity Juice (2012–2013), It's Not Me, It's You (2016), Loose Women (2018), dan The Great British Bake Off (2020).

Tidak hanya itu, Kelly Brook juga sempat berkarier di Amerika dengan membintangi sitkom NBC One Big Happy (2015).