Lirik dan Chord Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz Versi Mudah, Kini Viral di TikTok

SURYA.co.id - Inilah kunci gitar atau chord lagu Backyard Boy yang dipopulerkan oleh Claire Rosinkranz.

Lagu Backyard Boy viral di TikTok sejak banyak digunakan sebagai latar musik untuk video-video di aplikasi tersebut.

[Verse 1]

F

Dance with me in my backyard boy

Bb

Looking super fine in your corduroy

F

Drive?me?around the block

we can go in a loop

Bb

And will turn the volume up on some

good boy band tunes

[Pre-Chorus]

F

Love to feel the fresh air

I can feel your eyes staring

Bb

And I'm not gonna lie

I get a little bit scared

F

My heart is on wings

I'm living in dreams

Bb

And at the top of our lungs we sing