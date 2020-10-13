Breaking News:

Musik Terkini

Lirik dan Chord Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz Versi Mudah, Kini Viral di TikTok

Berikut kunci gitar atau chord lagu Backyard Boy yang dipopulerkan oleh Claire Rosinkranz

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz Versi Mudah, Kini Viral di TikTok
YOUTUBE
cuplikan video klip Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz yang viral di TikTok 

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah kunci gitar atau chord lagu Backyard Boy yang dipopulerkan oleh Claire Rosinkranz.

Lagu Backyard Boy viral di TikTok sejak banyak digunakan sebagai latar musik untuk video-video di aplikasi tersebut.

Baca juga: Biodata Lyia Amelia Eks Trio Macan, Kini Jadi Solois dan Rilis Single Lagu Tambane Ora Ono

[Verse 1]
F
Dance with me in my backyard boy
Bb
Looking super fine in your corduroy
F
Drive?me?around the block

we can go in a loop
Bb
And will turn the volume up on some

good boy band tunes

[Pre-Chorus]
F
Love to feel the fresh air

I can feel your eyes staring
Bb
And I'm not gonna lie

I get a little bit scared
F
My heart is on wings

I'm living in dreams
Bb
And at the top of our lungs we sing

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
chord lagu Backyard Boy
kunci gitar
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
viral di TikTok
chord lagu
Berita Terkait :#Musik Terkini
Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Sejoli Berbuat Mesum Siang Bolong di Taman Ponorogo, Perekam Mengaku sampai Gemetar
Viral Video Sejoli Berbuat Mesum Siang Bolong di Taman Ponorogo, Perekam Mengaku sampai Gemetar
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan