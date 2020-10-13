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Lirik dan Chord Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz Versi Mudah, Kini Viral di TikTok
Berikut kunci gitar atau chord lagu Backyard Boy yang dipopulerkan oleh Claire Rosinkranz
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cuplikan video klip Lagu Backyard Boy - Claire Rosinkranz yang viral di TikTok
Penulis: Arum | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Inilah kunci gitar atau chord lagu Backyard Boy yang dipopulerkan oleh Claire Rosinkranz.
Lagu Backyard Boy viral di TikTok sejak banyak digunakan sebagai latar musik untuk video-video di aplikasi tersebut.
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[Verse 1]
F
Dance with me in my backyard boy
Bb
Looking super fine in your corduroy
F
Drive?me?around the block
we can go in a loop
Bb
And will turn the volume up on some
good boy band tunes
[Pre-Chorus]
F
Love to feel the fresh air
I can feel your eyes staring
Bb
And I'm not gonna lie
I get a little bit scared
F
My heart is on wings
I'm living in dreams
Bb
And at the top of our lungs we sing
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Editor: Musahadah