Link Download MP3 Make a Wish, Birthday Song - NCT U Lengkap dengan Lirik Lagu, Trending YouTube

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut link download MP3 lagu Make a Wish atau Birthday Song yang dinyanyikan NCT U.

Lagu Make a Wish - NCT U dirilis melalui YouTube pada Senin (12/10/2020) dan kini langsung trending.

Langsung saja, berikut lirik lagu dan link download MP3 lagu Make a Wish - NCT U melalui Spotify.

Link Download lagu >> Spotify

Lirik Lagu Make a Wish - NCT U

Me you urin yeogil tteonaryeo hae

ppalli ollata maeumeun gateun gose

gyeou geureon gomineun daeumbeonena hae

sigani bujokhajanha so now we on our way

jayuropge come join me

sumyeon wiro kkumeul pyeolchyeo boiji

sijakdwaesseo yeonghwa gateun seutori

I can do this all day haru jongil

we got this oneuldo yeogin

uriga chajihae 100%

neomeoga daeum dangye higher mental

urin imi dareun chawon dareun level ya

let’s start we gon’ fly

we won’t stop it’s alright