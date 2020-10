Chord dan Lirik Lagu Pergilah Kasih - Chrisye Kunci C Viral di TikTok, Pergilah Kasih Kejarlah

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Pergilah Kasih dari Chrisye dengan kunci G dan sedang viral di TikTok.

Lagu Pergilah Kasih ditulis oleh Tito Soemarsono dan pernah dirilis ulang oleh band D'Masiv.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu selengkapnya.

Chord Pergilah Kasih - Chriyse

[Intro] G Em C D

G Em C D

G C

Tak pernah kusangka ini terjadi

D G

Kisah cinta yang sesuci ini

Em Am

Kau tinggalkan begitu saja

C D

Sekian lamanya kita berdua

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Interlude] G C D G Em Am C D

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

G D Em

kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Outro] G Em C D

G Em C D