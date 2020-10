Masa Lalu Keluarga Ovi Dian sebelum Jadi Konglomerat Sukses, Jualan Minyak Tanah hingga Montir

SURYA.CO.ID - Masa lalu keluarga artis Ovi Dian yang baru-baru ini dinikahi pria bernama Helmi Rahman terungkap.

Nama Ovi Dian yang sudah melang melintang di dunia hiburan tanah air menjadi perbincangan ramai setelah latar belakang keluarganya terungkap.

Ternyata, keluarga Ovi Dian adalah konglomerat yang tinggal di Blitar, Jawa Timur.

Hal ini terungkap saat Ovi tampil di channel youtube Boy William.

Rumah keluarga Ovi di Blitar bernuansa Bali dilengkapi lapangan golf, dan masjid yang sangat megah.

Ayahnya, Lazuardi Ardiman, diketahui memiliki perusahaan penyiaran dan juga pom bensin.

Sebelum sukses, ternyata ayah Ovi Dian melalui perjuangan yang cukup berat.

"Bapak gue itu dulu tahu enggak jualan apa? Jualan minyak tanah. Terus dia sempat jadi montir, I remember that," kata Ovi Dian dikutip Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Bagi Ovi Dian, ayahnya adalah seorang pekerja keras. Pasalnya, memulai bisnisnya dari nol, dan sekarang mereka bisa menikmati hasilnya.

"He just work very hard, growing from there akhirnya jadi punya pom bensin," sambung Ovi.