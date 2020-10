Chord Lagu Wakil Rakyat - Album Musik Iwan Fals, Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut Chord Lagu Wakil Rakyat album musik Iwan Fals, yang liriknya 'Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat'.

Wakil Rakyat - Iwan Fals

Intro : C...

C -F C

C -F C

C -F C

C F..

C F C

untukmu yang duduk sambil diskusi

C G C

untukmu yang biasa bersafari

F Dm G C -G-F

di sana...di gedung DPR..

C F C

wakil Rakyat kumpulan orang hebat

C G C

bukan kumpulan teman-teman dekat

F Dm G C

apalagi...sanak famili

#)

G F

di hati dan lidahmu kami berharap

G C

suara kami tolong dengar lalu sampaikan

G F

jangan ragu jangan takut karang menghadang

G C

bicaralah yang lantang jangan hanya diam

F C G C C

C F C

di kantong safarimu kami titipkan

C G C

masa depan kami dan negeri ini

F Dm G C

dari Sabang...sampai merauke

G F

saudara dipilih bukan dilotre

G C

meski kami tak kenal siapa saudara

G F

kami tak sudi memilih para juara

G C

juara diam juara he’eh juara ha ha ha