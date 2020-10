Chord Lagu Manusia Setengah Dewa - Lagu Iwan Fals, Masalah Moral Masalah Akhlak

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Manusia Setengah Dewa dari Iwan Fals kunci C.

Liriknya Masalah Moral Masalah Akhlak Biar Kami Cari Sendiri.

Manusia Setengah Dewa - Iwan Fals

[Intro] C

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini

C G Am Em

Suara yang keluar dari dalam goa

F G

Goa yang penuh lumut kebosanan

C G Am Em

Walau hidup adalah permainan

F G

Walau hidup adalah hiburan

C G Am Em

Tetapi kami tak mau dipermainkan

F G

Dan kami juga bukan hiburan

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

[Reff]

C F C G

Masalah moral masalah akhlak

C F G

Biar kami cari sendiri

C F C G

Urus saja moralmu urus saja akhlakmu

C F G

Peraturan yang sehat yang kami mau

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

[Intro] C G Am Em F G 2x

[Kembali ke Reff]

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini..