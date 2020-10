Chord Lagu I Love You - Treasure dan Terjemahannya, "Saranghae" Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Berikut terjemahan dan Chord Lagu I Love You yang dipopulerkan oleh Boyband asal Korea Selatan, Treasure. Lagu ini Viral di Tiktok.

Lagu I Love You (Saranghae) Treasure versi remix (YouTube DJ Ella Chandra)

Chord Lagu I Love You - Treasure

[Intro]

Am Em F

Am Em F

[Verse 1]

Am Em

Tteoollin ne saenggage

F

Meoriga jom bokjabhae

Am Em F

Kkaejil geonman gata

[Verse 2]

Am Em

Gadeukhan Fantasy

F

Gunggeumhan Mystery

Am Em F

Jebal hinteureul jweo

[Verse 3]

Am Em F

Sasohan geot hanakkaji neol ttarahae

Am Em F

Shilsuhan geon anya jayeonseureobge Yeah

Am Em F

Imi mome gipge baein neoran hyanggie

Am Em F

Jungdogi dwae beorin geoya

[Pre-chorus]

Am Em F

Neo eopshin nan amugeotto mot hae

Am Em F

Naega babo gata boigetji Yeah

Am Em F

Shimjangi neo eopshin ttwijil mothae

Am Em F

Meoributeo balkkeutkkaji modu

[Chorus]

N.C. Am Em F

Da saranghae

F Am Em F

Neol saranghae

F Am Em F

Neol saranghae

F Am Em F

Neol saranghae

[Rap 1]

Am Em F

Jamkkane bulsshiga peojyeo Flame

F Am

Jeoldaero beoseonaji ma nae Frame

Am Em

Bupiga keojin nae gamjeongi baekpeosenteu

F

Neoro chaolla nae pume Come on in

[Rap 2]

Am Em F

Come on in come on in naegero neon

F Am

Naman barabwa tteugeoun taeyangcheoreom

Am Em F

Mamdaero nae mameul dwijibeo noko

F

Doraseoji ma! nae soneul jaba