Chord Kulihat Ibu Pertiwi atau Ibu Pertiwi Viral TikTok Video Demo

SURYA.co.id - Berikut chord Kulihat Ibu Pertiwi atau yang berjudul asli Ibu Pertiwi karya Kamisidi Samsudin.

Lagu Ibu Pertiwi sedang viral di TikTok, digunakan sebagai iringan video demo Omnibus law RUU Cipta Kerja.

Langsung saja ini chord dan liriknya.

Kulihat Ibu Pertiwi - Kamsidi Samsuddin

Intro : C F C G

C F C G C

C F

Kulihat ibu pertiwi

C G

sedang bersusah hati

C F

Air matanya berlinang

C G C

mas intan yang kau kenang

Reff:

G C

Hutan gunung sawah lautan

F C G

simpanan kekayaan

C F

Kini ibu sedang lara

C G C

merintih dan berdoa

Song : C F C G

C F C G C

==Ulang dari awal ~

Versi II

C F

Kulihat ibu pertiwi

C G

kami datang berbakti

C F

Lihatlah putra-putrimu

C G C

menggembirakan ibu

Reff:

G C

Ibu kami tetap cinta

F C G

putramu yang setia

C F

menjaga harta pusaka

C G C

untuk nusa dan bangsa