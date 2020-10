Lirik dan Chord Lagu Karma Cinta Versi DJ Remix Viral di TikTok, 'Ku Tuang Rasa Hanya Untukmu'

Penulis: Arum | Editor: Adrinus Adhi

SURYA.co.id - Berikut kunci gitar atau chord kunci gitar lagu Karma Cinta dari Andra Respati.

Karma Cinta menjadi lagu viral di TikTok setelah aransemennya diubah menjadi versi DJ remix.

Capo fret 1

Intro : Am G C..Dm E Am..

Dm E Am -G F Bm..E..

Am

ku tuang rasa hanya untukmu

Am G

di dalam hati tiada meragu

Dm C

padamu kasih ku titip rindu

E Am E

jagalah kasih sepanjang harimu..

Am

seiring waktu detik berlalu

Am G

aku kau sayang dia kau madu

Dm C

salah menduga baik hatimu

E Am

ternyata dusta dalam dirimu

Dm C

salah menduga baik hatimu

E Am E

ternyata dusta dalam hatimu..

Reff :

Am

ku buang rasa

Dm

impian dan harapan

G

hidup bersamamu

C

tak mungkin ku teruskan

E Am

ku ikhlaskan semua

Dm

walau hati terluka

F

sesal ku merindu

E Am

pada orang yang salah..

#)

Dm

deraian air mata

Am

biar ku hapus sendiri

F E

tunggulah karma cinta

Am

mengadili..

Musik : Am..G..F..E..

Dm..Am..F..E..

Am

seiring waktu detik berlalu

Am G

aku kau sayang dia kau madu

Dm C

salah menduga baik hatimu

E Am

ternyata dusta dalam dirimu

Dm C

salah menduga baik hatimu

E Am E

ternyata dusta dalam hatimu..

Reff :

Am

ku buang rasa

Dm

impian dan harapan

G

hidup bersamamu

C

tak mungkin ku teruskan

E Am

ku ikhlaskan semua

Dm

walau hati terluka

F

sesal ku merindu

E Am

pada orang yang salah..

#)

Dm

deraian air mata

Am

biar ku hapus sendiri

F E

tunggulah karma cinta

Am

mengadili..

Outro : Am..G..F..E..

Dm..Am..F..E..fadeout