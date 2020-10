Chord dan Lirik Lagu Ibu Pertiwi - Ismail Marzuki Kunci C, Viral di TikTok, Ku Lihat Ibu Pertiwi

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Ibu Pertiwi ciptaan Ismail Marzuki yang kini kembali viral di TikTok.

Lagu Ibu Pertiwi - Ismail Marzuki berikut mudah dimainkan dengan kunci dasar C. Berikut selengkapnya.

C F C G C

C F

kulihat ibu pertiwi

C G

sedang bersusah hati

C F

air matanya berlinang

C G C

mas intanmu terkenang

G C

hutan gunung sawah lautan

F C G

simpanan kekayaan

C F

kini ibu sedang larang

C G C

merintih dan berdoa

C F

kulihat ibu pertiwi

C G

kami datang berbakti

C F

lihatlah putra-putrimu

C G C

menggembirakan ibu

G C

ibu kami tetap cinta

F C G

putramu yang setia

C F

menjaga harta pusaka

C G C

untuk nusa dan bangsa