Chord & Lirik Lagu Guruku Tersayang - Melly Goeslaw Viral TikTok, Pagiku Cerahku Matahari Bersinar

C C D G ( 4x )

C F

pagiku cerahku

G C

matahari bersinar

C F

kugendong tas merahku

G C

di pundak . .

* )

C F

selamat pagi semua

G C

kunantikan dirimu

C F

di depan kelasmu

G C

menantikan kami . .

reff :

Am Dm

guruku tersayang

G C

guru tercinta

F Dm E

tanpamu apa jadinya aku . .

Am Dm

tak bisa baca tulis .

G C

mengerti banyak hal

F Dm G

guruku terimakasihku

# )

C F

nyatanya diriku

G C

kadang buatmu marah

C F

namun segala maaf

G C

kau berikan . . .

melodi : Em Am D G C Am E

Gm Cm F A# D# Am D . .