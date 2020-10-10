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Chord Lagu Savage - Megan Thee Stallion, "Acting stupid, what's happening?" Viral di TikTok

Berikut Chord Lagu Savage yang dipopulerkan oleh rapper asal Amerika Serikat, Megan Thee Stallion. Lagu ini Viral di TikTok

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Kompas.com
Chord Lagu Savage Megan Thee Stallion 

SURYA.co.id, Berikut Chord Lagu Savage yang dipopulerkan oleh rapper asal Amerika Serikat, Megan Thee Stallion. Lagu ini Viral di TikTok.

Savage - Megan Thee Stallion

[Intro]

Bb Cm
I'm that bitch (Yeah)

Bb Cm
Been that bitch, still that bitch (Ah)

Bb Cm
Will forever be that bitch

 
Bb Cm
Yeah (Ayy,?ah)

[Verse 1]

Bb Cm
I'ma hood Mona Lisa, break?a nigga into pieces

Bb Cm
Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza

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Tags
viral di TikTok
Megan Thee Stallion
Chord Lagu Savage
Lagu Savage
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi
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