Chord Lagu Savage - Megan Thee Stallion, "Acting stupid, what's happening?" Viral di TikTok

SURYA.co.id, Berikut Chord Lagu Savage yang dipopulerkan oleh rapper asal Amerika Serikat, Megan Thee Stallion. Lagu ini Viral di TikTok.

Savage - Megan Thee Stallion

[Intro]

Bb Cm

I'm that bitch (Yeah)

Bb Cm

Been that bitch, still that bitch (Ah)

Bb Cm

Will forever be that bitch



Bb Cm

Yeah (Ayy,?ah)

[Verse 1]

Bb Cm

I'ma hood Mona Lisa, break?a nigga into pieces

Bb Cm

Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza