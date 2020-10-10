Viral di TikTok
Chord Lagu Savage - Megan Thee Stallion, "Acting stupid, what's happening?" Viral di TikTok
Berikut Chord Lagu Savage yang dipopulerkan oleh rapper asal Amerika Serikat, Megan Thee Stallion. Lagu ini Viral di TikTok
Kompas.com
Chord Lagu Savage Megan Thee Stallion
SURYA.co.id, Berikut Chord Lagu Savage yang dipopulerkan oleh rapper asal Amerika Serikat, Megan Thee Stallion. Lagu ini Viral di TikTok.
Savage - Megan Thee Stallion
[Intro]
Bb Cm
I'm that bitch (Yeah)
Bb Cm
Been that bitch, still that bitch (Ah)
Bb Cm
Will forever be that bitch
Bb Cm
Yeah (Ayy,?ah)
[Verse 1]
Bb Cm
I'ma hood Mona Lisa, break?a nigga into pieces
Bb Cm
Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza
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viral di TikTok
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Chord Lagu Savage
Lagu Savage
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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi