Chord Lagu Cuma Saya - M.A.C, 'Sayang Kalo Bosan Ko Bilang" Viral di TikTok

SURYA.co.id - Berikut kunci gitar atau chord lagu Cuma Saya yang dipopulerkan M.A.C.

Lagu Cuma Saya milik M.A.C viral di TikTok dengan lirik 'Sayang kalo bosan ko bilang"

F G C

Sayang kalo bosan ko bilang

F G C

jangan ko pigi dan menghilang

F G Em Am

ya kalo sa salah, tolong di ubah

F G C

bukannya ko langsung berubah

F G C

ko mo cari yang bagaimana

F G C

ko mo dapat juga dimana

F G Em Am

biar ko sampe ke ujung dunia

F G C

yang mengerti ko tu cuma saya

F G C

ko bola bale su macam deng setrika

ko sombong sampe stelan lupa sa

bila ada waktu mari tong berbincang

sio ade nona jang ko hilang - hilang

yeah nah ko pigi cari

yang lebih dari

sa ini sudah yang paling mengerti

dari baik buruk tangkis ko pu beu ( beu )

sayang kasih enak ya

enak macam papeda deng heu

ko pikir lagi

stop lupa diri

sampe mana tetap sa yang koi cari

ko pu gelisah sa yang kas tenang

sa paling hafal

sa yang tau cara kas tenang

F G C

ko mo cari yang bagaimana

F G C

ko mo dapat juga dimana

F G Em Am

biar ko sampe ke ujung dunia

F G C

yang mengerti ko tu cuma saya

F G C

jang ko mo slak

sombong unutk jalan pica bunga

sa yang su mengerti dong su tau ko sa punya

mo jalan sampe mana

mo sakit bagaimana

pasti ko cari saya, ko tra akan lupa saya

sa yang su kopeng harga diri lapis belis

ko pu manja goyang lidah sambil angkat alis

mo stelan jurus remot andalan apa bilang

kalo bosan kasi tau ko pu cara jang menghilang

sejauh apa ko melangkah tapi

tetap ada sa dan ko akan kembali

ko pu slak.. ko pu sk ak

sa su hafal mati

sampe cara kas nyaman pun cuman sa saja yang mengerti

yeiy cinta ni ko punya

untuk seutuhnya

mo cari sampe dimana tetap sa ni ko pu rumah

semuanya indah tinggal ikut ko pu suka

mana jalan yang ko pilih semua bebas dan terbuka

F G C

ko mo cari yang bagaimana

F G C

ko mo dapat juga dimana

F G Em Am

biar ko sampe ke ujung dunia

F G C

yang mengerti ko tu cuma saya

cukardeleng sayang koi main apa e

mo tampeleng tapi sio sa pu sayang ee

ko pu busuk sa tau ko pu kartu sa tau

ko pigi baru bagemana kalo aroolu jauh

ko cari kalo memang ada yang seperti

sa yang selalu sayang dan paling mengerti

adoo ko jahat patah sa pu hati

pigi pigi ko ikut ko pu mau

mo bagaimana pun tetap ko minta ampun

tuhan su menuntun ko pu sa yang anggun

siapapun tak bertahan ko pu ego beruntun

tanya dong pasti bilang ko wanita beruntung

yo bunuh sa pu hati demi ko pu kesenangan

tara tipu tapi jang ko bikin tinggal kenangan

sa ada pada gerimis pasang surut hubungan

sa pun yang selalu melengkapi tiap kekurangan

F G C

ko mo cari yang bagaimana

F G C

ko mo dapat juga dimana

F G Em Am

biar ko sampe ke ujung dunia

F G C

yang mengerti ko tu cuma saya