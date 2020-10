Lirik dan Chord Lagu Don't Matter - Akon yang Viral di TikTok, 'Nobody Wanna See Us Together'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan kunci gitar atau chord Lagu Don't Matter yang dinyanyikan oleh Akon yang viral di TikTok.

Chord Lagu Don't Matter - Akon mulai dicari para penggemarnya setelah viral jadi lagu TikTok.

Berikut lirik dan chord Lagu Don't Matter - Akon dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Don't Matter - Akon, Nobody Wanna See Us Together'

F C Dm Bb

OOH, OOH, OOH, OOH

F C

Nobody wanna see us together

Dm Bb

but it don't matter no

F

cause I got u babe

F C

Nobody wanna see us together

Dm Bb

But it don't matter no

F

Cuz we gon' fight

C

Oh yes we gon' fight

Dm

Believe we gon' fight

Bb F

Fight for our right to love yeah,

F C

Nobody wanna see us together

Dm Bb

But it don't matter no

F

Cuz I got u

Verse:

F

Nobody wanna see us together

C

Nobody thought we'd last forever

Dm

I feel I'm hopin' I'm prayin'

Bb

Things between us gon' get better

F

Men steady comin' after you

C

Women steady comin' after me

Dm

Seem like everybody wanna go for self

Bb

And don't wanna respect boundaries

F

Tellin' you all those lies

C

Just to get on ur side

Dm Bb

But I must admit there were a couple secrets I held inside

F C

But just know that I tried to always apologize

Dm Bb

And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied