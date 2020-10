Lirik dan Chord Lagu Ampun Bang Jago - Rahmat Tahalu, 'Wey Ngana Iyo Ngana' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Ampun Bang Jago yang dipopulerkan oleh Rahmat Tahalu.

Chord lagu Ampun Bang Jago banyak diburu sejak viral di TikTok.

EmCGD

EmCGDEm

EmCGD

EmCGD

Em C

wey ngana iyo ngana

G D

ini lagu ta bekeng cuman for ngana

Em

ampun yang so jago skali

C

puji diri sendiri

G D

sampe solupa diri pemakan puji

Em C

merasa yang so jago

G

padahal lombo

D

jago rupa rambo

Em

mar sayang bogo bogo

C

ampun yang so jago

G

mar sayang bogo bogo

D Em

torang dua, masih beda jao

[ampun bang jago, lari ada bang jago]

[Intro]

EmCGD

EmCGD

EmCGD

EmCGDEm

D Em

torang dua masih beda jaoh

[lari ada bang jago]