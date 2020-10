Chord Lagu Any Song - Zico, "Mwoga Munje Ya Say Something" Viral di TikTok

SURYA.co.id, Simak Chord Lagu Any Song yang dipopulerkan oleh Zico. Viral di Tiktok.

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Any Song - Zico.

[Pre-Chorus]

F#maj7

Waedeul geuri daundwaeisseo?

F#maj7#11

Mwoga munjeya say something

C#maj7

Bunwigiga geobna ssahae

C#maj7

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

F#maj7

Waedeul geuri jaemieopseo?

F#maj7#11

A geugeon nado machangaji

C#maj7

Tell me what I got to do

A#7

Geubhan daero beullutuseu kyeo

[Chorus]

F#maj7

Amu noraena ildan teureo

F#maj7#11

Amugeona shinnaneun geollo

C#maj7

Amureokena chumchwo

C#maj7

Amureochi ana boige

F#maj7

Amu saenggak hagi shireo

F#maj7#11

Amugaero sallae jamshi

F#maj7#11

I'm sick and tired of my everyday

A#7sus4

Keep it up han gok deo

[Verse]

F#maj7

Amu noraena ildan teureo

F#maj7#11

Amuryeom eottae it's so boring

C#maj7

Amuraedo refreshga

C#maj7

Shigeubhan deuthae ssahyeoga seuteureseuga

F#maj7 F#maj7#11

Baekkob ppajil mankeumman poksohago shipeun nariya

C#maj7

What up my dawgs eodiya neohi

A#7

Ol ttae byeongmaekjurang kkakka myeot gae sa wa huh

F#maj7

Keulleobeun gumiga jal an danggyeo

F#maj7#11

Uri jib geoshillo ppallang moyeo

C#maj7

Webuineun yoryeongkkeot chadan shigyeo

C#maj7

Bamsae suda tteol shigando mojara

F#maj7

Nugun himdeureo jukgetgo nugun chukje

F#maj7#11

Gwaenhi shingsungsaengsung I want my youth back

C#maj7

Jom jeonkkaji wakjajikkeol

A#7

Hada han myeong du myeongsshik jaril tteo

[Pre-Chorus]

F#maj7

Waedeul geuri daundwaeisseo?

F#maj7#11

Mwoga munjeya say something

C#maj7

Bunwigiga geobna ssahae

C#maj7

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

F#maj7

Waedeul geuri jaemieopseo?

F#maj7#11

A geugeon nado machangaji

C#maj7

Tell me what I got to do

A#7

Geubhan daero beullutuseu kyeo

[Chorus]

F#maj7

Amu noraena ildan teureo

F#maj7#11

Amugeona shinnaneun geollo

C#maj7

Amureokena chumchwo

C#maj7

Amureochi ana boige

F#maj7

Amu saenggak hagi shireo

F#maj7#11

Amugaero sallae jamshi

C#maj7

I'm sick and tired of my everyday

A#7sus4

Keep it up han gok deo

[Bridge]

F#maj7 F#maj7#11 C#maj7 C#maj7

Tteonajil mothal baen

F#maj7 F#maj7#11 C#maj7 A#7

Changbakkeun chyeodado an bwa

F#maj7 F#maj7#11 C#maj7 C#maj7

Hwekkadakhaeseo chutaereul buryeodo

F#maj7 F#maj7#11

No worries at all

A#7

Imiji wae chaenggyeo geurae bwatja urikkirinde

[Verse 2]

F#maj7

Ohh neutgi jeone makpan seupeoteu

F#maj7#11 C#maj7

Ishipdaega eolma an namasseo

C#maj7

Pyeonhan oseuro garaibeo you look nice Get'em high

F#maj7

Eolpit bomyeon geunyang komidi

F#maj7#11

Ireoke muhaehan pati cheoeumiji?

C#maj7

Mangami gyochahaneun saebyeok dushigyeong

A#7

Suljangwa gamjeongi soyongdorichyeo

[Pre-Chorus]

F#maj7

Waedeul geuri daundwaeisseo?

F#maj7#11

Mwoga munjeya say something

C#maj7

Bunwigiga geobna ssahae

C#maj7

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

F#maj7

Waedeul geuri jaemieopseo?

F#maj7#11

A geugeon nado machangaji

C#maj7

Tell me what I got to do

A#7

Geubhan daero beullutuseu kyeo

[Chorus]

F#maj7

Amu noraena ildan teureo

F#maj7#11

Amugeona shinnaneun geollo

C#maj7

Amureokena chumchwo

C#maj7

Amureochi ana boige

F#maj7

Amu saenggak hagi shireo

F#maj7#11

Amugaero sallae jamshi

C#maj7

I'm sick and tired of my everyday

A#7sus4

Keep it up han gok deo

[Outro]

F#maj7

Amu noraena ildan

F#maj7#11

Amu norae amu norae amu noraena teureobwa

F#maj7 F#maj7#11

Amu norae amu norae amu noraena teureobwa

F#maj7 F#maj7#11

Amu norae amu norae amu noraena teureobwa

F#maj7 F#maj7#11

Amu norae amu norae amu noraena KOZ