Kesan Kuat dan Tangguh dalam Recreate Make Up Karakter Disney Mulan

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Bagi penggemar Disney, karakter Mulan digambarkan sebagai perempuan kuat dan tangguh.

Hal itu pun yang mendasari make up artis Vebian Ryan membuat ulang make up karakter Hua Mulan.

Sejak film live action Mulan resmi dirilis di salah satu aplikasi menonton film, Vebian tergerak untuk mencoba membuat ulang make up karakter tokoh idolanya sejak masa kecil itu.

Menurutnya, tokoh Mulan dalam film live action menampilkan gaya make up antara flawless dan efortless.

"Teknik make up itu yang bikin saya tertarik di samping karakter Mulan sendiri. Perlu berulang kali try and error untuk make up ini sampai berani eksekusi," terang pemilik akun Instagram @vebianryanmakeup.

Hal pertama yang perlu dilakukan Vebian sebelum mengaplikasikan make up adalah mengenali bentuk wajah model. Terutama kesamaan bentuk antara wajah kanan dan kiri.

"Karena untuk tipe make up seperti ini, biar karakternya terlihat kuat tapi tetap cantik wajahnya harus simetris," tambahnya.

Selain wajah, bagian mata juga tak bisa dilewatkan Vebian. Menurutnya, area mata juga memiliki peran penting untuk membangun kesan kuat dan tajam.

"Ciri khas dari karakter Hua Mulan ini ada di area mata, terutama pasa garis alisnya. Harus kelihatan tajam biar sedikit garang, tapi tetap kelihatan cantik," imbu Vebian.

Sementara untuk pengaplikasian make up, Vebian mengaku tak jauh beda dari biasanya. Foundation, loose powder, eyeshadow, dan lainnya diaplikasikan berurutan.

Bagi Vebian, tantangan justru muncul saat konsep flawless tersebut tetap bisa menampilkan karakter yang kuat. Bahkan ia harus rela menonton film Mulan sebanyak dua hingga tiga kali agar benar-benar seperti aslinya.

"Kalau dibilang gampang, sebenarnya nggak juga. Karena kenyataannya, saat harus mengaplikasikan make up, juga butuh waktu dan ketelatenan," tuturnya.

Jika sudah paham teknik yang digunakan, Vebian beralih mencari ciri khas dari tampilan make up tersebut seperti, bagian mana yang ingin ditonjolkan.

"Permainan warna juga harus disesuaikan sama karakter tokohnya. Intinya harus sesuai kebutuhan saja, nggak perlu dilebihkan. Yang paling penting detail make upnya harus benar-benar diperhatikan," tutupnya.