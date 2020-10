Tampilan Sederhana Make Up Etnik Calon Pengantin 2020 ala Ambar Wedding

Owner Ambar Wedding memilih tampilan make up etnik untuk calon pengantin 2020 karena memiliki kesan bold di area mata.

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Bukan masalah besar bagi Ambar apabila salah seorang calon pengantin ingin tampil khas etnik atau tradisional dalam perayaan pernikahan mereka.

Meski terkesan rumit, Ambar menyiasati tampilan etnik dengan mengurangi printilan aksesoris dan lebih menonjol pada make up.

"Contohnya pada tampilan untuk adat Sumatera seperti ini. Biasanya saya akan memberikan banyak aksesoris supaya memperkuat tampilan. Namun di masa pandemi ini, aksesoris tak begitu banyak dan lebih fokus pada make up," jelas Owner Ambar Wedding saat ditemui di City of Tomorrow beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, lanjut Ambar, make up etnik baru trending sekitar dua atau tiga bulan lalu. Di masa new normal ini, Ambar berkesempatan mengkreasikan make up tersebut pada calon pengantin.

Kreasi yang dipilih Ambar yakni dengan membuat bold di area mata dengam warna agak sedikit gelap, namun tetap selaras dengan busana yang dikenakan pengantin.

"Saya buat bold karena sebelumnya daya tarik tampilan etnik ini ada pada ramainya aksesoris. Lantaran beberapa aksesoris tersebut dikurangi, maka bisa disiasati dengan make up," tambahnya.

Meski begitu, Ambar tidak memilih semua warna bold untuk diaplikasikan pada wajah. Salah satunya yakni pada bagian bibir yanh dipoles warna soft. Ambar mengaku, ini bertujuan untuk memyeimbangkan warna pada wajah.

"Supaya nggak terlihat menor," ujarnya.

Selama masa pandemi seperti saat ini, Ambar sebisa mungkin membuat tampilan make up untuk pengantin yang tahan lama dan tidak banyak transfer ke masker. Namun menurutnya, hal itu perlu diseimbangkan dengan pemilihan masker.

"Biasanya saya prefer menggunakan 'masker sultan' karena bahannya tidak membuat make up terlalu banyak berpindah. Juga, pada jam-jam tertentu melakukan touch up pada pengantin agar tampilan mereka tetap on point," tandasnya.